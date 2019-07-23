الاستخبارات الباكستانية أبلغت واشنطن بمكان أسامة بن لادن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، يوم أمس الإثنين، إن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، وقتله.

وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن "إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات التي سمحت للأميركيين بتحديد مكان أسامة بن لادن".

وأضاف "إذا سألتم السي آي إيه... إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".

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وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من أيار/ مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

يشار في هذا السياق إلى أن الجنرال الباكستاني المتقاعد، أسد دراني، الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن "وادعت أنها لا تعرف شيئا" لأن "التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثيرون في باكستان بطلا كان يمكن أن يحرج الحكومة".

ويزور عمران خان واشنطن للمرة الأولى منذ انتخابه قبل عام، حيث التقى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان.