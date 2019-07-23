شيخ العراقيب صياح الطوري ينال حريته

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، جنوبي البلاد، التي قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ146 على التوالي أمس الإثنين، صياح الطوري، حريته من سجن "معسياهو" في مدينة الرملة، صباح اليوم الثلاثاء، بعد 7 أشهر قضاها في الاعتقال بسبب رفضه المخططات الإسرائيلية ضد قريته وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في المسار القضائي بالمحاكم الإسرائيلية.

وكان في استقبال الطوري أولاده وأعضاء اللجنة المحلية في العراقيب وعدد من الناشطين السياسيين.

ودخل الطوري السجن بتاريخ 25.12.2018، لقضاء 10 أشهر في السجن الفعلي جرى تخفيضها إلى ثلثي المدّة. ونسبت إلى الأسير المحرر الطوري، نحو 40 تهمة قضائية، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".

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ويواصل أهالي العراقيب الصمود في قريتهم رغم الأوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات الحياة الطبيعية، ويسطرون تاريخا بطوليا قل مثيله حيث يعيدون بناء الخيام والمساكن ويتصدون لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على الأرض، وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون تراخيص، فيما قضى شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن لعدة أشهر لدوره بالتصدي وإفشال مخططات هدم القرية وتهجير أهلها.