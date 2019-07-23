شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المؤبد لـ11 متهماً الانضمام لداعش والان مع التفاصيل

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالسجن المؤبد بحق 11 متهماً، والمشدد 15 عاماً لمتهمين 2 والسجن 3 سنوات لمتهم واحد، وذلك لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين تلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد والتخطيط لشن هجمات ضد أفراد ومنشأت القوات المسلحة والشرطة والسعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.

وأوردت تحقيقات النيابة المصرية أن المتهمين أسسوا خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلون جنوب القاهرة، خلية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات المصرية من ممارسة أعمالها.

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وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالاعتداء على الحرية الشخصية للمصريين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك عبر تأسيس وتولي قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة.

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

وأضافت أن المتهمين قاموا بالاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.