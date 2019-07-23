شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 حوثيين في جبهة ناطع والان مع التفاصيل
قالت مصادر يمنية، إن عدداً من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قتلوا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
واندلعت المواجهات، أمس الإثنين، أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني، في جبل "القرحاء"، وشعب "المسوح"، وشعب "صرام"، في جبهة ناطع، وفقاً لما ذكره موقع سبتمبر نت.
وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع 4 من عناصرها، وإصابة اثنين آخرين.
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