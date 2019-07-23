شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إماراتية تتساءل : لماذا تستعدي إيران العالم ؟ والان مع التفاصيل

تساءلت صحيفة الخليج الإماراتية في كلمتها بعدد اليوم الثلاثاء، عن سبب إستعداء إيران للعالم .

وقال الصحيفة أن هذا السؤال تعكسه التطورات التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق باعتراض سفن وخطف أخرى من قبل النظام الإيراني، وهي تطورات تظهر وكأن إيران تعلن حرباً على الجميع، وصارت تشكل قلقاً على أمن الملاحة في مضيق هرمز، الأمر الذي قد يدفع الدول الأوروبية، التي صعدت طهران لهجتها ضدها، لأن تعيد تقييم علاقاتها بطهران، بعد أن كانت بمثابة حائط صد ضد الولايات المتحدة في خلافاتها مع إيران، خاصة فيما يتصل بالاتفاق النووي، الذي أعلنت واشنطن إلغاءه من طرفها.

وأضافت "ستكتشف الدول الأوروبية أن رهانها على خطاب معتدل لإيران كان في غير محله، فطهران تخسر كل يوم المزيد من الأصدقاء، ولم تعد وسائل الإعلام العالمية تتحدث إلا عن نظام يسخر كل إمكانياته لإيذاء جيرانه، كما هو حاصل في الفترة الحالية، ولم تسلم منها حتى دول لا علاقة لها بالصراع بشأن الاتفاق النووي، مثل الجزائر، التي اتهمت قبل أيام طهران بإرغام ناقلة تابعة لشركة سوناطراك على التوجه نحو مياهها الإقليمية أثناء عبورها مضيق هرمز (...) بعد أن كانت متجهة لمصفاة رأس تنورة في السعودية".

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وترى الصحيفة أن الأمر مفاجئاً لم يكن مفاجئاً لأن إيران تحولت إلى استراتيجية الإضرار بالغير، سواء كانت لها خصومة معهم أم لا، ويكشف سلوكها في مضيق هرمز خلال الأشهر القليلة، أنها لا تعمل حساباً للمخاطر التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه التصرفات وإمكانية أن تتحول المنطقة إلى كتلة من الأزمات يصعب حلها لاحقاً، ومعها تتحول إيران تدريجياً إلى خصم للأطراف كافة القريبة منها والبعيدة.

وتشير الصحيفة إلى أن حديث بريطانيا عن التزامها بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً، وأن لديها خيارات واسعة من العقوبات ضد طهران، إضافة إلى التواجد الأمريكي الكبير في المنطقة، يزيد من تعقيد الأزمة بأوجه شتى، خاصة داخل إيران، حيث يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، إذ بدلاً من أن يسخر النظام إمكانياته لصالح تحسين معيشة الناس، يتجه إلى مزيد من إنفاق الأموال على التسليح الداخلي والخارجي بدعم أذرعه الطائفية في أكثر من بؤرة في المنطقة العربية تحديداً، ما يبقي الأوضاع محتقنة في كل مكان، فيما سيكون الوضع أكثر تعقيداً خارجياً مع استمرار التوتر بينها وبين بقية دول العالم.

وتضيف أنه من الواضح أن إيران لم تعد تعير اهتماماً للتحذيرات لما تقوم به من أعمال تخالف القانون الدولي، باعتبار أن أمن وسلامة الملاحة الدولية يهم العالم كافة وليس فقط دولاً بعينها، حيث تبدو تصرفاتها كما لو أن قراصنة يرسمون علاقاتها مع الآخرين وليست دولة طبيعية، عضوة في الأمم المتحدة.

وأختتمت الصحيفة كلمتها بالقول "وبهذا الوضع يمكن القول إن إيران صارت تتحدى العالم بأسره وتصر على خيارات المواجهة المفتوحة ضد الجميع، وهي مواجهة ستكون كلفتها كبيرة وغير اعتيادية".