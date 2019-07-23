باكستان: استخباراتنا ساعدت في العثور على بن لادن

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صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الإثنين، أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.
وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن "إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات التي سمحت للأمريكيين بتحديد مكان أسامة بن لادن"، وأضاف "إذا سألتم السي آي إيه، فإدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".
وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أمريكية خاصة في 2 مايو(أيار) 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
ولكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن، وادعت أنها لا تعرف شيئاً لأن التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثيرين في باكستان "بطلاً" كان يمكن أن يحرج الحكومة.
ويزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس الأحد، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توتراً في أغلب الأحيان، وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.
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