شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر أسترالي يواجه الموت في سجون الحمدين والان مع التفاصيل

تبقى الانتهاكات الحقوقية سجلًا ملطخًا يطارد قطر، ومع كل قضية ينظرها القضاء هناك تزداد صفحات هذا السجل سوادا، حيث تتواصل المساعي لحث الحكومة الأسترالية، للتدخل من أجل إخراج مواطن أسترالي من السجون القطرية، وحل قضيته لكونه محتجز بسبب شيكات مرتجعة

وكشف موقع "Jozi Gist" فصلا جديدا من انتهاكات تميم بالإمارة الخليجية بحق المستثمرين الأجانب، إذ قالت الناشطة الحقوقية رادها ستيرلينج، "إنها تلقت اتصالا هاتفيا من المقاول الأسترالي جوزيف سارلاك الذي يقبع بأحد السجون القطرية بعد أن رفضت السلطات هناك إصدار تأشيرة له للعودة إلى دياره.

وأوضح ستيرلينج أنها تلقت اتصالا هاتفيا خلال الأسبوع الجاري من سارلاك، الذي يسلط وضعه الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة التي ستستضيف 4 بطولات مقبلة يشرف عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتقول رادها: "تمت الإشادة بقطر لما قامت به من تحسينات في مجال حقوق الإنسان، وهي تحسينات لا أراها ببساطة".

وتضيف: "حاول جوزيف أن يكون قويا قدر المستطاع خلال السنوات الثلاث الماضية من الاحتجاز غير المشروع (والذي تم إثبات عدم مشروعيته) في ظروف سيئة داخل مجموعة منتقاة من السجون في قطر.. يبلغ جوزيف الآن من العمر 69 عامًا وأستطيع أن أتفهم تداعي حالته الصحية في كل مرة يهاتفني".

وتلفت إلى أن جوزيف يعاني العديد من المشكلات الصحية، كما أنه محروم من الأدوية والعلاج في المستشفى. وقال جوزيف لرادها ستيرلينج: "أصبح الألم لا يطاق رادها، فهو مستمر كما أنني أجد صعوبة في التنفس … أصبح الموت ممكنا قبل الحرية … أنا الآن في طي النسيان، أقبع في زنزانة قذرة لا تأوي خنزيرا".

وأكد جوزيف أنه لا يمكنه المغادرة نظرا لحظر السفر المفروض عليه بسبب قضية مدنية لا ينبغي أن تكون موجودة، لأن جميع القضايا تم حلها ضمن النظام الجنائي.

وغامر سارلاك بالذهاب إلى قطر شأنه شأن العديد من المغتربين والمستثمرين الآخرين سعيا وراء الفرص المقدمة لهم من قبل السكان المحليين. وبالفعل، تعاون سارلاك مع شريك قطري وبدأ الأخير استخدام الشركة "كمصدر جيد للمال" واستغلها في تخصيص الأموال بشكل خاطئ، ما تركها غير قادرة على سداد فواتيرها، ما دفعها لإصدار شيكات بدون رصيد.

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وتعتبر الشيكات دون رصيد جريمة جنائية في قطر ومعظم دول الخليج العربي. ومع ذلك، لم يكن لدى سارلاك أي نية للاحتيال ولم يكن ينبغي تحميله مسؤولية أفعال شريكه القطري، حيث تحتج قطر على أن يتم الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بإصدار شيكات دون رصيد ضمن النظام القانوني لكن في الواقع، لم يكن هذا هو الحال، وتم سجن جو بسبب جريمة لم يرتكبها.

وتقول ستيرلينج إنها على مدار الـ 12 عاما الماضية، تعاملت مع قضايا لا حصر لها للمغتربين الذين سُجنوا بسبب جرائم تجارية لم يكونوا مسؤولين عنها، بينما في كثير من القضايا الأخرى، تم تقديم ادعاء كاذب متعمد ضد مستثمر أو مغترب من أجل سرقة أموال من شركته.

وتوضح أن ما يبدو صحيحا في مثل تلك القضايا، هو أن شريك العمل المحلي غالبا ما ينجح في إجراءات التقاضي أمام المحاكم، مشيرة إلى أن قطر لا تمتلك نظام قضائي عادل ونزيه، حيث يتم خلاله إعطاء الأفضلية للقطريين.

وتؤكد ستيرلينج أن قضيتي جوزيف سارلاك والبريطاني جوناثان ناش تقدم دلالات على أنواع الإساءات بقطر، مضيفة أن منظمة "المحتجزين في الدوحة" تتعامل مع آلاف الحالات المماثلة فضلا عن حالات أخرى يقوم فيها مواطنون قطريون بإساءة استغلال النظام وحرمان الأمهات من الوصول إلى أطفالهن، ببساطة لأنهم من مواطني الدولة ولديهم سلطة أكبر من زوجاتهم السابقات الأجنبيات.

وتشير إلى أن الحكومة الأسترالية تراخت إلى حد كبير في تلك القضية ولم ترد على العديد من رسائل المناشدة وهو الحال نفسه بالنسبة للحكومة القطرية وسفيرها بأستراليا.

وترى أن حل معضلة جوزيف سارلاك بسيط وسهل ولا ينذر بوقوع أي خلاف دبلوماسي بين أستراليا وقطر، كما أن قطر لن تكسب شيئًا عن طريق إطالة أمد الصدمة ولن تفقد أستراليا شيئا في حال تدخلت لإنهائها.

وقالت: "إذ لم يتم إطلاق سراح جوزيف على الفور، فمن الممكن أن يموت في الحجز وإذا لم تفعل الحكومة الأسترالية كل شيء ممكن من أجل مواطنها سارلاك، فقد تجد نفسها الطرف الآخر المشارك في دعوى القتل الخطأ".

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى التي يتعرض فيها مستثمرين أجانب للسجن في الدوحة، إذ سبق أن تعرض المقاول الفرنسي جون بيير مارونجو، للسجن، حيث بقى 1744 يوما في سجون قطر، عقب تعرضه للظلم من أحد أفراد الأسرة الحاكمة والمقرب من أمير قطر تميم بن حمد.

وعن سبب تعرضه للسجن في قطر، أشار المقاول الفرنسي إلى أن السبب، هو كونه أراد القيام بعمله الخاص هناك بعيد عن نظام الكفالة، مشيرا إلى أن النظام القطري يقسم الشعب، فهناك مواطنين يدخلون كشركاء في كافة الأعمال، أما الباقي فهم عبيد.