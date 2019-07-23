شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: مزاعم إيران بتفكيك شبكة لـ"سي آي إيه" كاذبة تمام والان مع التفاصيل

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين مزاعم ايران بأنها فككت "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) واعتقلت 17 شخصاً لعلاقتهم المفترضة بالوكالة.

وكتب ترامب على تويتر "التقرير عن اعتقال ايران جواسيس جندتهم السي آي إيه كاذب تماماً".

وأضاف "إنها ليست سوى مزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاط الطائرة المسيرة) يطلقها النظام المتدين الذي يفشل بشكل كبير ولا يدري ما يفعل".

وقال "اقتصادهم ميت، وسيتدهور أكثر. إيران في حالة سيئة للغاية".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيرانية توقيف 17 شخصاً حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة للوكالة الأمريكية، في حين تتصاعد حدة التوتر بين الجمهورية الاسلامية وخصمها الولايات المتحدة.

ولم يصدر اي تعليق فوري من الوكالة على ذلك، إذ ترفض الوكالة عادة التعليق على تقارير بشأن عملاء سريين أو مخبرين يتم اعتقالهم أو يقتلون في الميدان.

ولذلك فإن نفي ترامب يعتبر خارجاً عن المألوف، وأثار انتقادات أجهزة الاستخبارات.

وكتب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي السابق نيد برايس في تغريدة "هناك سبب وراء عدم تعليق الحكومات مطلقاً على مثل هذه المزاعم. ففي المرة المقبلة عندما لا يصدر رد على أحد المزاعم فسفترض أنه صحيح".