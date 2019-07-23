المنافذ الحدودية: إتلاف شحنة أدوية مخالفة للضوابط في مطار البصرة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إتلاف شحنة أدوية مخالفة للضوابط في مطار البصرة الدولي.
وقالت الهيئة، إنه تم "إتلاف شحنة أدوية بشرية ومواد طبية تم ضبطها في مطار البصرة الدولي، دخلت الى العراق بدون موافقات رسمية وتعليمات الاستيراد المتبعة".
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم اتلافها في المحرقة الطبية التابعة الى مستشفى الموانئ وبموجب محضر إتلاف أصولي ووقع من قبل الجهات ذات العلاقة".
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم اتلافها في المحرقة الطبية التابعة الى مستشفى الموانئ وبموجب محضر إتلاف أصولي ووقع من قبل الجهات ذات العلاقة".
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