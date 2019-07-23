مصرع وإصابة 10 أشخاص بينهم خمسة أطفال جراء حريق شرقي روسيا

لقيت طفلة مصرعها، وأصيب 9 أشخاص بينهم 4 أطفال، بحريق اندلع الليلة الماضية في مخيم صيفي للأطفال في إقليم خاباروفسك شرقي روسيا.
وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن ثلاثة من الأطفال المصابين في حالة خطيرة جدا نتيجة إصابتهم بحروق بالغة، فيما أوضح مكتب حاكم الإقليم أنهم في حالة غيبوبة.
وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، والإضرار بست خيم أخرى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق أسفر عن إتلاف 20 خيمة، والإضرار بست خيم أخرى، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
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