أمين عام الأمم المتحدة 'قلق' ويدعو لضبط النفس في هرمز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كافة الأطراف في مضيق هرمز إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.
ووفقا له، شدد الأمين العام على ضرورة احترام الحقوق والوفاء بالواجبات في سياق الملاحة عبر مضيق هرمز والمياه المجاورة وفقا للقانون الدولي.
وأضاف حق أن "الأمين العام يحث الجميع على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي تزيد التوترات".
وكانت قوة بحرية بريطانية احتجزت، في مطلع الشهر الجاري، ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، قبالة منطقة جبل طارق، التابعة لها؛ وتم احتجازها "للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو"،لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق.
ونددت الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج باحتجاز السفينة البريطانية، ودعت إلى إطلاق سراحها؛ فيما أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وزير الخارجية جيريمي هنت، "يعتزم تجميد الأصول الإيرانية، بعد احتجاز الناقلة البريطانية".
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