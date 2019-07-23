تعرض موظفين تابعين لأمانة بغداد إلى 'اعتداء' شرقي العاصمة

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، تعرض موظفين تابعين لها إلى "اعتداء" أثناء تنفيذ حملة لإزالة التجاوزات في شارع القدس شرقي العاصمة.
وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرها في بلدية الصدر الأولى تعرضت لاعتداء من قبل بعض المتجاوزين على شارع القدس خلال حملة لإزالة التجاوزات والتي كانت تغلق الشارع المذكور".
وأكدت الأمانة في بيانها، "استمرار الحملة ورفع التجاوزات بالكامل وفتح الشارع أمام حركة السير والمرور وملاحقة المعتدين قانونياً".
يذكر أن أمانة بغداد تعلن، بين فترة وأخرى، عن تعرض كوادر تابعة لها إلى "اعتداءات" خلال حملات لرفع التجاوزات عن أرصفة وشوارع العاصمة.
وأكدت الأمانة في بيانها، "استمرار الحملة ورفع التجاوزات بالكامل وفتح الشارع أمام حركة السير والمرور وملاحقة المعتدين قانونياً".
يذكر أن أمانة بغداد تعلن، بين فترة وأخرى، عن تعرض كوادر تابعة لها إلى "اعتداءات" خلال حملات لرفع التجاوزات عن أرصفة وشوارع العاصمة.
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