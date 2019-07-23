أمريكا تكشف عن عزمها بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، عن عزم بلاده بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التحالف سيشمل دول من جميع أنحاء العالم.
وأضاف "سيشارك بهذا التحالف دول من كل أقطار العالم".
واحتجزت إيران الناقلة "ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز، يوم الجمعة الماضي، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية، قبلها بأسبوعين.
واقتادت قوة من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني الناقلة البريطانية إلى ميناء بندر عباس، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، السبت الماضي، إن "إيران اختارت طريقا خطيرا ومزعزعا للاستقرار في الخليج عقب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" في جبل طارق، في وقت سابق".
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