صراع مع السرطان..فاروق الفيشاوي يغادر المستشفى بعد أزمة صحية 'حرجة'

وأوضحت وسائل الإعلام أن ذلك حدث أثناء تلقي الفيشاوي العلاج بالمنزل من مرض السرطان الذي عانى منه الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله إلى المستشفى، قبل أن يغادره في وقت لاحق، الثلاثاء.

ونشرت صحيفة "الشروق" المصرية أن الفنان الكبير، غادر المستشفى "بمجرد تحسن حالته"، بحسب "سكاي نيوز عربية".



وكان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، في شهر تشرين الثاني الماضي، وقد أكد وقتها أنه سيتعامل مع المرض على أنه "نزلة برد"، في إشارة إلى إصراره على مواجهة الأزمة.