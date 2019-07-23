قوات حكومة الوفاق تصد هجوماً لـ'الجيش الوطني الليبي' جنوب طرابلس

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أنها صدت هجوما "كبيراً" لقوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.
وأضاف المجعي، أن "سلاح الجو نفذ 7 غارات جوية استهدفت مواقعهم في عين زارة ووادي الربيع وسبيعة وقصر بن غشير، ونجحت قواتنا خلال ساعات قليلة من صدهم وإجبارهم على التراجع، بل وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة كانت تحت سيطرة قوات حفتر".
وعن الخسائر في صفوف "الجيش الوطني الليبي"، أجاب " تمكنا من تدمير 3 دبابات و4 آليات ومدرعتين، إلى جانب اغتنام 3 آليات والقبض على 11 مرتزقا كانوا يقاتلون في صفوفه".
وبخصوص قوات الوفاق أوضح المتحدث " لقد خسرنا 6 شهداء وعددا من الجرحى"، مؤكدا سقوط أكثر من 25 بين قتيل وجريح في صفوف قوات حفتر.
من جهتها، أكدت شعبة "الإعلام الحربي" التابعة لقوات "الجيش الوطني الليبي" أنها أحرزت تقدما في محاور القتال جنوب طرابلس.
وأشارت في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أن "الوحدات العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة، وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وكبدت العدو خسائر كبيرة"، بحسب "روسيا اليوم".
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