زعيم كوريا الشمالية يتفقد غواصة جديدة دون كشف موقعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، الثلاثاء، غواصة جديدة وأولى أنظمتها القتالية اهتماما خاصا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن الغواصة سيتم نشرها في بحر الشرق المعروف أيضا باسم بحر اليابان دون كشف مواصفاتها أو موقعها".

وأضافت أن "القائد الأعلى اطلع بالتفصيل على بياناتها التشغيلية والتكتيكية وأنظمتها للأسلحة القتالية".

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يأتي تفقد الزعيم الكوري الشمالي للغواصة بعد تحذير بيونج يانج الشهر الماضي من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "ستؤثر" على المحادثات النووية المقترحة مع واشنطن التي وافق عليها كيم والرئيس ترامب خلال لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين في 30 حزيران/يونيو الماضي، فيما لم تعقد اجتماعات بين الجانبين منذ ذلك الحين.

ويتمركز نحو 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية، ودائما ما تثير التدريبات السنوية المشتركة التي يجرونها مع الجيش الكوري الجنوبي غضب كوريا الشمالية التي تعد هذه المناورات تدريبا على الغزو.

وصف بيونج يانج الأسبوع الماضي هذه التدريبات بأنها "ضغط فاضح" و"انتهاك لروح" البيان المشترك الذي وقعه ترامب وكيم في اجتماعهما التاريخي في سنغافورة العام الماضي.