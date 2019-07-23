مؤسسة "ماعت": دعم قطر للإرهاب والتطرف يتسبب في تراجع التنمية المستدامة بإفريقيا

أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن استمرار الدعم القطري للتطرف والإرهاب في إفريقيا، يقوض التنمية المستدامة داخل دول القارة.

وكشفت ورقة تحليلية أطلقتها مؤسسة ماعت عن تحديات بناء المجتمعات السلمية في إفريقيا، مع نهاية مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت الورقة التحديات التي تواجه السلم والأمن في القارة الإفريقية، ولا سيما أثر التدخلات الخارجية على تراجع مؤشرات التنمية المستدامة.

وأشارت الورقة إلى عدد من أمثلة التدخلات مثل إيران وقطر وإسرائيل، التي تدعم الحركات الإرهابية والمتطرفة، وتستخدم الاقتصاد كواجهة للتجارة غير الشرعية، وتتدخل في الشئون الداخلية بشكل فج.

ولفتت الورقة إلى أن هذا يؤدي بشكل أو بآخر لزعزعة استقرارها، وهو ما يعرقل بشكل خاص تحقيق الهدف السادس عشر وغاياته.

من جهته، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تنافس القوى الكبرى والإقليمية على إفريقيا أصبح منتشرًا بشكل تخطى كونها مجرد مساعدات إلى أن أصبحت تدخلًا صريحًا في الشئون الداخلية.

وأوصت هاجر عبد المنصف رئيس وحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، بضرورة اتباع موقف إفريقي موحد، لمعارضة أو تخفيض العلاقات مع الدول الخارجية التي تتدخل في الشئون الداخلية لدول القارة، أو الدول التي تدعم الإرهاب بما يهدف لزعزعة الاستقرار.

يذكر أن مؤسسة ماعت للسلام تشارك في اجتماعات المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، كممثل لإقليم شمال إفريقي بمجموعة المنظمات غير الحكومية في إفريقيا، وكذلك تشارك في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الإفريقي بالقاهرة.

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وتواصل دويلة الحمدين في قطر اتخاذ ستار مساعدة دول إفريقيا، كغطاء للإرهاب القطري، من أجل تمرير مخططه، عبر معدات عسكرية قدمتها الدوحة للدول القابعة على شريط الساحل الإفريقي.

وسبق أن حاول النظام القطري إغراء 6 دول إفريقية هي "السنغال ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وكوت ديفوار، غانا" باتفاقيات هزيلة، خلال زيارة سابقة قام بها الأمير الصغير خلال الفترة ما بين 20 و 24 ديسمبر 2017.

وحاول الذليل خلال الزيارة السابقة استغلال أمواله الملوثة، لشراء نفوذ مزيف في المجتمعات الفقيرة، لكنه فشل، ليجدد محاولاته مرة أخرى لاستدراك فشل زيارته الأولى في تعزيز نفوذه بالقارة بجولة أخرى في رواندا ونيجيريا.

وصارت القضية الإفريقية موضع اهتمام السلطات العليا في قطر باعتبارها واحدة من مجالات الانفتاح نحو إقامة شراكات جديدة، في ظل تدهور العلاقات بين قطر وجيرانها بشكل حاد، بعد قطع كافة العلاقات معها منذ يونيو 2017.

ضخ تنظيم الحمدين الأموال في استثمارات قد لا يصل عائد كبير منها، يؤكد أن إمارة الإرهاب تستغل "وازع الاستثمار"، كستار لفرض نفسها على الساحة الإفريقية بكافة الأساليب الملتوية، حيث تستغل الأحداث الجارية بالبلدان الإفريقية لنشر الإرهاب والفوضى، من أجل تدعيم عدم الاستقرار بها، ما يهيئ طريقها للسيطرة على وجهات النظر وسياسات هذه الدول ومواردها الطبيعية.شوسبق أن حاول النظام القطري إغراء 6 دول إفريقية هي "السنغال ومالي وبوركينا فاسو وغينيا وكوت ديفوار، غانا" باتفاقيات هزيلة، خلال زيارة سابقة قام بها الأمير الصغير خلال الفترة ما بين 20 و 24 ديسمبر 2017.

وحاول الذليل خلال الزيارة السابقة استغلال أمواله الملوثة، لشراء نفوذ مزيف في المجتمعات الفقيرة، لكنه فشل، ليجدد محاولاته مرة أخرى لاستدراك فشل زيارته الأولى في تعزيز نفوذه بالقارة بجولة أخرى في رواندا ونيجيريا.

وصارت القضية الإفريقية موضع اهتمام السلطات العليا في قطر باعتبارها واحدة من مجالات الانفتاح نحو إقامة شراكات جديدة، في ظل تدهور العلاقات بين قطر وجيرانها بشكل حاد، بعد قطع كافة العلاقات معها منذ يونيو 2017.

ضخ تنظيم الحمدين الأموال في استثمارات قد لا يصل عائد كبير منها، يؤكد أن إمارة الإرهاب تستغل "وازع الاستثمار"، كستار لفرض نفسها على الساحة الإفريقية بكافة الأساليب الملتوية، حيث تستغل الأحداث الجارية بالبلدان الإفريقية لنشر الإرهاب والفوضى، من أجل تدعيم عدم الاستقرار بها، ما يهيئ طريقها للسيطرة على وجهات النظر وسياسات هذه الدول ومواردها الطبيعية.