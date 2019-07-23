"هواوي" تنفي قيامها بأعمال في كوريا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

نفت شركة هواوي الصينية قيامها بأعمال في كوريا الشمالية، حسبما أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" المحلية نقلا عن الشركة.

وقالت هواوي إنها "ملتزمة تماما بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المطبقة في البلدان التي تعمل بها، بما في ذلك قوانين مراقبة الصادرات والعقوبات المفروضة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

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وجاء تعليق هواوي ردا على ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" بأن الشركة الصينية ساعدت في بناء شبكة لاسلكية في كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن مثل هذه الأنشطة التي تقوم بها هواوي، مستخدمة تقنيات ومكونات أمريكية في منتجاتها، قد يعني أنها انتهكت لوائح التصدير الأمريكية، والتي تحظر توريد معدات تحتوي على أكثر من 10% من المكونات الأمريكية إلى بيونج يانج.

وكانت هواوي قد أدرجت على قائمة سوداء لوزارة التجارة الأمريكية في أيار/مايو الماضي ، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه سيمنح استثناءات للشركات الأمريكية للعمل مع الشركة الصينية في أمور لا تؤثر على الأمن القومي.

وتتهم الولايات المتحدة هواوي بتسهيل تجسس الحكومة الصينية كما تقوم واشنطن بممارسة الضغط على الدول الغربية الأخرى حتى لا تستخدم تقنية الشركة الصينية.