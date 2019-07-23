زياد أسود: الأمور متجهة الى مزيد من الجمود

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود إلى أن "الجريمة التي ارتكبت في قبرشمون لها تبعاتها ويبدو أننا نتكلم دائماً في التسويات لاضاعة الطريق وعدم توجيه الاتهامات"، معتبرا ان "هناك جريمة ويجب أن يضع القضاء يده عليها رسمياً وجدياً".
وفي حديث اذاعي أكد أسود أن "على مجلس الوزراء أن يضع يده على كل الملفات والتسوية كانت في السياسة مع فريق آخر وليس مع الذين ارتكبوا الجريمة"، مشيرا الى ان "الأمور متجهة الى مزيد من الجمود والمعطيات المتوفرة تشير الى أننا في وسط الأزمة".
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