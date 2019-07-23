زياد أسود: الأمور متجهة الى مزيد من الجمود

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​زياد أسود​ إلى أن "الجريمة التي ارتكبت في ​قبرشمون​ لها تبعاتها ويبدو أننا نتكلم دائماً في التسويات لاضاعة الطريق وعدم توجيه الاتهامات"، معتبرا ان "هناك جريمة ويجب أن يضع ​القضاء​ يده عليها رسمياً وجدياً".

وفي حديث اذاعي أكد أسود أن "على ​مجلس الوزراء​ أن يضع يده على كل الملفات والتسوية كانت في ال​سياسة​ مع فريق آخر وليس مع الذين ارتكبوا الجريمة"، مشيرا الى ان "الأمور متجهة الى مزيد من الجمود والمعطيات المتوفرة تشير الى أننا في وسط الأزمة".