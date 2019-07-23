الحوت: استخدام لغة التعطيل وصيغة وفرط الجلسة غير مقبول بتناول قضية قبرشمون

رأى النائب السابق ​عماد الحوت​ "أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ سيدعو الى جلسة ل​مجلس الوزراء​، والذي يضع جدول اعمال الجلسة هو الحريري وليس الافرقاء، مشيرا الى "ان استخدام لغة التعطيل وصيغة فرط الجلسة غير مقبول في تناول قضية ​قبرشمون​،" داعيا "الى ان يتركوا مجلس الوزراء يعمل".

وأكّد الحوت في حديث اذاعي، "أن على الحكومة ان تخرج من هذه التجاذبات لتتمكن من أن تكون فاعلة في حل هذه القضية وبخاصة في الظروف الصعبة التي تمر على المنطقة، والتي تستوجب تضافر الجهود للخروج من المأزق"، مشددا على "ان الافرقاء السياسيين يقاربون الموضوع بحسب مصلحتهم وليس وفق المصلحة الوطنية".