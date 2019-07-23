عبدالله: آن الأوان لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية

لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "في كل تصريح وموقف يكررون، الكتلة النيابية الاكبر، والكتلة الوزارية الاقوى، ولأننا لا نريد إلا الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية، فإننا لن نقارب هذه التوصيفات، وسنترفع ولن ننزلق"، مشيرا الى أنه "آن الأوان لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء ​الطائفية السياسية​، ليأخذ كل حجمه".

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