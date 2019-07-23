رئيس الوزراء الباكستاني: ساعدنا الأميركيين في العثور على بن لادن

أعلن رئيس الوزراء ال​باكستان​ي ​عمران خان​ في مقابلة مع قناة "​فوكس نيوز​" أن "الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس ​تنظيم القاعدة​ أسامة بن لادن وقتله"، مشيرا الى أنه "إذا سألتم السي آي ايه، إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".

وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من أيار 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى ​الشمال​ من العاصمة الباكستانية اسلام أباد.

ويزور عمران خان ​واشنطن​ حيث التقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان. وهي أول زيارة له إلى ​البيت الأبيض​ منذ انتخابه قبل عام في باكستان.