أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن "الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله"، مشيرا الى أنه "إذا سألتم السي آي ايه، إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".
وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من أيار 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية اسلام أباد.
ويزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان. وهي أول زيارة له إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الباكستاني: ساعدنا الأميركيين في العثور على بن لادن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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