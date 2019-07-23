أي: مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية 10 أضعاف صفقات العام الماضي

أشارت صحيفة "آي" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "​بريطانيا​ تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني"، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، موضحا إلى أن "هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018".

ولفتت إلى أن "ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون ​الحكومة​ بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية ​السعودية​ على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في ​اسطنبول​".

وشرحت أن "ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع ​السلاح​ والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص ​الجديدة​ لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من ​محكمة​ بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية". وأوضحت أن المحكمة وجدت أن الحكومة "لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده ​المملكة العربية السعودية​ قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في ​اليمن​"، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم".