إصابة 5 في بلدة تركية حدودية إثر إطلاق صاروخ من سوريا

أعلن مكتب حاكم إقليم شانلي أورفة التركي أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط أحد صاروخين، يعتقد أنهما أطلقا من ​الأراضي السورية​، على منزل في بلدة حدودية.

واشارت ​وزارة الدفاع​ الى أن ​القوات التركية​ ردت على إطلاق الصاروخين وأصابت سبعة أهداف على الجانب السوري من الحدود.

ولم يتضح حتى الآن بشكل محدد المكان الذي أُطلق منه الصاروخان أو الجهة التي أطلقتهما.