إصابة 5 في بلدة تركية حدودية إثر إطلاق صاروخ من سوريا

أعلن مكتب حاكم إقليم شانلي أورفة التركي أن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط أحد صاروخين، يعتقد أنهما أطلقا من الأراضي السورية، على منزل في بلدة حدودية.
واشارت وزارة الدفاع الى أن القوات التركية ردت على إطلاق الصاروخين وأصابت سبعة أهداف على الجانب السوري من الحدود.
ولم يتضح حتى الآن بشكل محدد المكان الذي أُطلق منه الصاروخان أو الجهة التي أطلقتهما.
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