المبعوث الاميركي سيعود الى افغانستان وقطر من أجل المفاوضات مع طالبان

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ أن المبعوث الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ سيتوجه الى ​كابول​ ومن ثم قطر الاسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع ​طالبان​ بهدف التوصل الى اتفاق ينهي نحو 18 عاما من التدخل العسكري الأميركي.

واشارت الخارجية في بيان الى إن خليل زاد سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى 1 آب في اطار الجهود المبذولة للتمهيد ل"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان".