المبعوث الاميركي سيعود الى افغانستان وقطر من أجل المفاوضات مع طالبان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد سيتوجه الى كابول ومن ثم قطر الاسبوع المقبل لاستئناف المفاوضات مع طالبان بهدف التوصل الى اتفاق ينهي نحو 18 عاما من التدخل العسكري الأميركي.
واشارت الخارجية في بيان الى إن خليل زاد سيغادر الاثنين المقبل في مهمة تستمر حتى 1 آب في اطار الجهود المبذولة للتمهيد ل"عملية سلام تنهي النزاع في أفغانستان".
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