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تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بالحصبة في الولايات المتحدة

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أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها أن ​الولايات المتحدة​ سجلت 25 حالة إصابة جديدة ب​الحصبة​ الأسبوع الماضي، ليرتفع العدد الإجمالي لل​حالات​ هذا العام إلى 1148 في أسوأ تفش للمرض في البلاد منذ ربع قرن، مشيرة الى أن الزيادة في عدد حالات الإصابة بواقع 2.2 في المئة بين 11 و18 تموز شملت حالات جديدة في ولايتي ​أوهايو​ وألاسكا، ليصل العدد الإجمالي للولايات التي شهدت تفشي المرض إلى 30.

ويمثل التقرير الأحدث المرة الأولى منذ 10 حزيران التي ينتشر فيها المرض شديد العدوى، الذي قد يفضي للوفاة في بعض الأحيان، في ولايات أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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