بومبيو: واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث لقناة "دبليو في تي في التاسعة"، أن "واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، سيشمل دولا من جميع أنحاء العالم"، مشيرا الى أن "واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة طهران، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة".
وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن مساء الجمعة، أن "القوات البحرية التابعة له، وبطلب من سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان احتجز ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز، بسبب عدم احترامها القانون البحري الدولي".
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