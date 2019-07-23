بومبيو: واشنطن بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ في حديث لقناة "دبليو في تي في التاسعة"، أن "​واشنطن​ بصدد بناء تحالف دولي لحراسة ​مضيق هرمز​، سيشمل دولا من جميع أنحاء ​العالم​"، مشيرا الى أن "واشنطن تعمل على تغيير سلوك قادة ​طهران​، وتسعى لتشكيل تحالف يقوم بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة".

وكان ​الحرس الثوري الإيراني​، أعلن مساء الجمعة، أن "​القوات​ البحرية التابعة له، وبطلب من سلطة الموانئ والبحار في محافظة هرمزغان احتجز ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز، بسبب عدم احترامها القانون البحري الدولي".