إيران: أمريكا جندت الـ17 جاسوسا في بلدان أجنبية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

كشفت السلطات الإيرانية في فيلم وثائقي بعنوان "صيد الجواسيس"، تفاصيل تفكيك خلية الجواسيس الـ17 الذين تم القبض عليهم ودربتهم الاستخبارات الأمريكية CIA، إذ أشار الفيلم إلى أنّ ضباطا من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أجروا لقاءات مع المواطنين الإيرانيين المتهمين بالتجسس في عدد من البلدان، بينها وتايلاند وأفغانستان والنمسا، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وسبق وأعلن مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية، أنّ الـ17 جاسوسا الذين تمّ القبض عليهم، ودرّبتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كانوا موجودين في مناطق حساسة داخل البلاد.

وأضاف المسؤول الإيراني، أنّه تم إصدار أحكام بالإعدام على بعض هؤلاء الجواسيس باعتبارهم فاسدين، موضحا أنّ الوزارة ستوزع في وقت لاحق من اليوم شريط فيديو خاص بالقضية.