"يونهاب": طائرة حربية روسية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
قالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن طائرة حربية روسية، انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية فوق البحر الشرقي مرتين، اليوم الثلاثاء، ما دفع القوات الجوية إلى تسيير طائرات مقاتلة نحوها، وأطلقت طلقات تحذيرية.
وذكر ضباط من قيادة الأركان المشتركة للوكالة، أن الطائرة انتهكت السماء الإقليمية فوق البحر الشرقي قرب جزر دوكدو في وقت سابق اليوم، في رحلة استغرقت 3 دقائق مرتين "في انتهاك للمعاهدات الدولية"
وبحسب يونهاب، فإنه لم يسبق لطائرة حربية روسية انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية.
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