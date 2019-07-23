واشنطن تفرض عقوبات على شركة صينية لنقلها نفطاً إيرانياً

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنج رونج لنقلها نفطاً إيرانياً.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها بولاية فلوريدا: "كجزء من حملة الضغط القصوى هذه، أعلن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركة الصينية تشوهاي تشنج رونج ورئيسها التنفيذي يومن لي".

وأضاف بومبيو قائلاً إن " الشركة انتهكت القانون الأميركي بقبولها النفط الخام من إيران".

وتعد العقوبات الأميركية هي الخطوة الأخيرة في حملة "الضغط الأقصى" لواشنطن على إيران، والتي تهدف إلى تغيير سياسة طهران الخارجية من خلال التدابير الاقتصادية القسرية.

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وقد انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وقامت بفرض سلسلة عقوبات على طهران.

وكانت إيران قد أعلنت عن التخلي عن بعض من التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة، وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة.

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