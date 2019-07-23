كوريا الجنوبية.. طلقات تحذيرية باتجاه مقاتلة روسية

قالت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد اليوم الثلاثاء. وقال مسؤول إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية.

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