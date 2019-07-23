إصابة متوسطة لفلسطيني برصاص الشرطة بالخضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب فلسطيني (21 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة، وذلك جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل أفراد الشرطة الإسرائيلية بساعات الليل المتأخرة من يوم الثلاثاء، وذلك بزعم محاولة طعن شرطي بسكين في مدينة الخضيرة.
ووفقا لرواية الشرطة، فإن دورية للشرطة طلبت من الشاب الذي أثار الشكوك التوقف والكشف عن هويته، لكن الشاب وبحسب مزاعم الشرطة استل سكينا كان بحوزته وحاول طعن أحد عناصر الشرطة.
وقام أحد عناصر الشرطة الذي تواجد بالمكان بإطلاق النار على الشاب ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة في قدمه، حيث نقل على إثرها للعلاج في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.
وقبل نقل المصاب للعلاج تم استدعاء خبير المتفجرات الذي فحص الشاب الغارق بدمائه، ولم يتم العثور على جسده على متفجرات، وعلى الرغم من ذلك زعمت الشرطة أن الخلفية قومية.
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