حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ويسود جو حار في مختلف المناطق بما في ذلك الجبلية العالية والمتوسطة. مع ساعات الليل تضعف الأجواء الحارة تدريجيا ويسود جو معتدل في مختلف المناطق خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يصبح الجو لطيفا في الجبال ويميل إلى الاعتدال في بقية المناطق باستثناء الأغوار والبحر الميت، في حين تكون الأجواء رطبة في مدن الساحل والسهل الساحلي. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، في يوم الخميس، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي يوم الجمعة، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما يوم السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا إلى حارة في مختلف المناطق، وتميل الأجواء إلى الاعتدال في ساعات الليل. الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.