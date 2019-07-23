كوريا الجنوبية تطلق رصاصات تحذيرية باتجاه طائرة روسية خرقت مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الجيش أطلق رصاصة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد.

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وقال مسؤول كوري: "إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

يأتي ذلك بعد أيام من رفض سلطات كوريا الجنوبية السماح لـ16 روسيا بدخول أراضيها للاشتباه في أن زيارتهم ليست لأغراض سياحية ولكن للعمل غير القانوني.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن قد أشاد يونيو/حزيران الماضي بالدور البناء الذي تلعبه موسكو من أجل تعزيز السلام في شبه الجزيرة الكورية.