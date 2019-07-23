وزير الخارجية الالمانية: نرفض نهج ترامب ازاء ايران

أكد وزير الخارجية الالمانية هايكو ماس "رفض نهج الرئيس الاميركي دونالد ترامب المعادي لايران"، مشيراً إلى أن "ألمانيا تتطلع الى ازالة التوتر في مضيق هرمز بالطرق الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "هناك تنسيقا وثيقا بين ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بشأن الأزمة الإيرانية"، مضيفاً "لا ينبغي لنا قطع خطوات من شأنها أن تساهم في تصعيد".
ولفت إلى "اننا لا نريد المزيد من التصعيد، لكن يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك حوادث يتعين التعامل معها"، مؤكدا "أهمية استمرار الرهان على الوسائل الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه "سيتعين على الدول الخليجية في وقت ما التحدث عن القضايا المتعلقة بالأمن البحري".
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