أرسل مجلس القضاء الأعلى في العراق، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد.
وأوضح عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقيعبد الرحيم الشمري أن "النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان"، مشيرا الى أن "رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو هناك حق لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية".
ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن مجلس النواب يدخل في عطلة تشريعية مطلع آب المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن 5 نواب بقضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.