القضاء العراقي يطلب رفع الحصانة عن 5 نواب بقضايا فساد

أرسل مجلس ​القضاء​ الأعلى في ​العراق​، طلباً لرئاسة البرلمان برفع الحصانة عن 5 نواب؛ للتحقيق معهم بقضايا تتعلق ب​الفساد​.

وأوضح عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي​عبد الرحيم الشمري​ أن "النواب الخمسة متهمين بقضايا فساد تتضمن ​اختلاس​ أموال وتلاعب بمشاريع خلال تولي مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان"، مشيرا الى أن "رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أو هناك حق لرئيس البرلمان برفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية".

ولم يتضح على الفور موقف رئاسة البرلمان من الطلب، غير أن ​مجلس النواب​ يدخل في عطلة تشريعية مطلع آب المقبل.