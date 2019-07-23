غوتيريس قلق للغاية إزاء احتجاز السفن في مضيق هرمز

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريس​، ​فرحان حق​ أن "غوتيريس يشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز ​السفن​ في ​مضيق هرمز​، مشيرا أنه "حث جميع الأفرقاء على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن أي فعل يزيد من حدة التوترات".

كما أكد غوتيريس "الحاجة الملحة لضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع القانون الدولي".

ومساء الجمعة، أعلنت ​بريطانيا​ احتجاز ​إيران​ ​ناقلة نفط​ تابعة لها في مضيق هرمز لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".

وجاء احتجاز ناقلة ​النفط​ بعد ساعات من إعلان محكمة في ​جبل طارق​ تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لثلاثين يوما، بعد أسبوعين من ضبطها في عملية شاركت بها البحرية الملكية البريطانية، للاشتباه بأنها كانت متوجهة إلى ​سوريا​ لتسليم حمولة من النفط في انتهاك ل​عقوبات​ أمريكية وأوروبية.