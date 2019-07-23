القضاء العراقي يطالب برفع الحصانة عن النواب المتهمين بالفساد

طالب رئيس مجلس ​القضاء​ العراقي الأعلى، فائق زيدان، ​مجلس النواب​ برفع الحصانة عن أعضائه المتهمين بقضايا فساد، مشددا على ضرورة تعاون كافة الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

وشدد على "ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين وإحالة القضايا البسيطة على جهات التحقيق الأخرى لفسح المجال أمام هيئة النزاهة والقضاء المتخصص للنظر بقضايا ​الفساد​، والتفرغ للقضايا المهمة فقط".

كما ناشد كافة الجهات "إبداء التعاون مع القضاء وهيئة النزاهة لتقديم المتهمين بقضايا الفساد إلى المحاكم، ورفع الحصانة عن المتهمين من النواب بارتكاب جريمة فساد إداري أثناء عملهم في المجال التنفيذي، وكذلك الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لإنجاز التحقيق الإداري المطلوب بسرعة في الحالات التي تستوجب ذلك".

وطالب بـ"سرعة الإجابة عن أسئلة هيئة النزاهة والقضاء في حال الاستفسار عن الأمور المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحاكم".