وزارة الدفاع التركية: القضاء على 8 إرهابيين من "بي كا كا" بغارات شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 8 "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في عمليّة جويّة بمنطقة أفاشين-باسيان شمالي ​العراق​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيين" كانوا يخطّطون لشنّ هجوم على مخافر عسكريّة تركيّة على الحدود، انطلاقًا من أفاشين- باسيان"، لافتةً إلى أنّ "سلاح الجو التركي دمّر مخابئ ومغارات ومستودعات أسلحة للعناصر في المنطقة".

وكانت قد أفادت ​وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 13 تموز،​ بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي ​العراق​، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".