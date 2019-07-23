وزارة الدفاع التركية: القضاء على 8 إرهابيين من "بي كا كا" بغارات شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 8 "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في عمليّة جويّة بمنطقة أفاشين-باسيان شمالي العراق".
وأوضحت في بيان، أنّ "الإرهابيين" كانوا يخطّطون لشنّ هجوم على مخافر عسكريّة تركيّة على الحدود، انطلاقًا من أفاشين- باسيان"، لافتةً إلى أنّ "سلاح الجو التركي دمّر مخابئ ومغارات ومستودعات أسلحة للعناصر في المنطقة".
وكانت قد أفادت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 13 تموز، بأنّ "كنتيجة لتطورات عمليّة "المخلب-1" المستمرّة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب-2" في مناطق مختلفة يتمركز فيها "إرهابيّون" أيضًا".
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