سلطات فنزويلا تشكو من هجوم سيبراني بعد غرق البلاد في الظلام مجددا

شهدت أكثر من 16 ولاية فنزويلية انقطاعا شاملا للتيار الكهربائي اليوم الثلاثاء، عزت السلطات أسبابه إلى هجوم سيبراني. وذكرت وسائل إعلام فنزويلية أن ثلاثة من أصل خمسة خطوط ميترو أنفاق العاصمة كاراكاس توفقت عن العمل.

وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن المولد الرئيسي للكهرباء في البلاد، محطة "غوري"، تعرضت لهجوم إلكترومغناطيسي (سيبراني) يحمل نفس طبيعة هجوم شهري آذار ونيسان الماضيين.

وعلق الرئيس الفنزويلي على الحادث عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى ان "على خلفية هجوم إجرامي جديد ضد هدوء الوطن الأم وسلامته، تبقى الحكومة والقوات المسلحة تحت تصرف المواطنين. سنظهر مرة أخرى إرادتنا التي لا تقهر. سننتصر".

وكانت السلطات الفنزويلية، اتهمت المعارضة وداعميها الخارجيين بالوقوف وراء محاولات لتعطيل المنظومة الكهربائية للبلاد عبر تنفيذ هجمات سيبرانية في وقت سابق من العام الحالي.