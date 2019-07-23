يونهاب: إطلاق طلقات تحذيرية على طائرة روسية خرقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية "يونهاب" أن "​كوريا الجنوبية​ أطلقت طلقات تحذيرية باتجاه ​طائرة​ عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي فوق البحر الشرقي"، موضحة أن "الطائرة الروسية تسللت إلى الأراضي الكورية الجنوبية فوق بحر الشرق "بحر ​اليابان​" قرب جزيرة دوكدو في وقت سابق هذا اليوم في خرق لجميع الاتفاقيات الدولية".

وهذه هي المرة الأولى التي تخترق فيها طائرة روسية المجال الجوي لكوريا الجنوبية، حسب هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.

واخترقت طائرات روسية سابقا منطقة تمييز الدفاع الجوي الكورية الجنوبية آخرها كان في 20 حزيران.