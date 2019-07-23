مصادر للجمهورية: اللواء ابراهيم سيزور قصر بعبدا اليوم للقاء الرئيس عون

أبدت مصادر وزارية قريبة من ​القصر الجمهوري​ عبر صحيفة "الجمهورية" إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار القضائي لملف ​قبرشمون​ والمسار الحكومي، مشيرة الى أن المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ سيزور ​قصر بعبدا​ صباح اليوم للقاء ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وإطلاعه على التفاصيل التي تمّ التوصل اليها.

وابدت مصادر ​السراي الحكومي​ عبر "الجمهورية" ارتياحها الى مجرى الأمور، تاركة للإتصالات خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى ​مجلس الوزراء​ من عدمها، وسط حديث عن انجاز جدول الأعمال. علماً انّ جدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد ما زال صالحاً للبحث، وأول بنوده قطوعات الحسابات للسنوات الممتدة من العام 2004 الى العام 2017.