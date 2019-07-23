مصادر للجمهورية: اللواء ابراهيم سيزور قصر بعبدا اليوم للقاء الرئيس عون

أبدت مصادر وزارية قريبة من القصر الجمهوري عبر صحيفة "الجمهورية" إرتياحها الى الخطوات المتخذة والهادفة الى الفصل بين المسار القضائي لملف قبرشمون والمسار الحكومي، مشيرة الى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سيزور قصر بعبدا صباح اليوم للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وإطلاعه على التفاصيل التي تمّ التوصل اليها.
وابدت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية" ارتياحها الى مجرى الأمور، تاركة للإتصالات خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة التقرير في مسألة الدعوة الى مجلس الوزراء من عدمها، وسط حديث عن انجاز جدول الأعمال. علماً انّ جدول اعمال جلسة 2 تموز التي لم تُعقد ما زال صالحاً للبحث، وأول بنوده قطوعات الحسابات للسنوات الممتدة من العام 2004 الى العام 2017.
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