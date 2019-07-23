مرجع للجمهورية: القاضي جرمانوس سيحيل مفل قبرشمون الى القاضي صوان

توقّع مرجع قضائي عبر "الجمهورية" أن يحيل مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي ​بيتر جرمانوس​، ملف حادثة قبرشمون الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة المناوب ​فادي صوان​ لإجراء التحقيقات اللازمة قبل ان يصدر قراره الظني.

ومن المتوقع ان تشمل تحقيقات صوان الإستماع مجدداً الى الموقوفين من الإشتراكيين الذي تمّ الإستماع اليهم لدى الضابطة ​العدلية​، وربما شملت التحقيقات آخرين يمكن ان يكونوا شهود عيان على ما حصل، ولن يضاف اليهم أحد ما لم يتسلّم مسلحي الحزب الديمقراطي اللبناني ومزيداً من المطلوبين من ​الحزب التقدمي الإشتراكي​.