رد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​، على سؤال لصحيفة "الجمهورية" عن آخر المستجدات في حادثة ​قبرشمون​، وإمكان انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​، قائلا: "لا جديد حتى الساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور عن آخر المستجدات في حادثة قبرشمون: لا جديد حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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