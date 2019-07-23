سكان “عين دفالي” يعيشون في انعزال تام.. لا هاتف ولا أنترنت!

يعيش سكان “عين دفالي”، التابعة إلى إقليم سيدي قاسم، من دون شبكة هاتفية، ولا خدمات الأنترنت، منذ 5 أيام، وذلك بعد انقطاع الشبكة بشكل مفاجئ، يوم الأربعاء الماضي.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن سكان “عين الدفالي”، الذين يقدرون بـ24 ألف نسمة، يعيشون في انعزال تام عن باقي المدن المغربية، بسبب توقف خدمات الأنترنت، والهاتف في مدينتهم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن صبيب الأنترنت والهاتف انقطع في “عين الدفالي” عن الإدارات، والبنوك، والبريد، إضافة إلى مركز القيادة، والدرك الملكي.
وأفادت المصادر ذاتها أن عددا كبيرا من السكان يحاولون التواصل، بشكل يومي مع شركات الاتصال، لكن من دون مجيب.
وتجدر الإشارة إلى أن “عين الدفالي” تعتبر من أكبر القيادات في إقليم سيدي قاسم، كما تتكون من جماعتين محليتين، وتوجد على الطريق الوطنية رقم 13.
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