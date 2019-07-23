الحياة: حلحلة في حادثة قبرشمون باحالتها الى المحكمة العسكرية وانعقاد مجلس الوزراء

لفتت صحيفة الحياة، الى ان على رغم الإتصالات واللقاءات المكثفة والمساعي المتواصلة لإيجاد حل لحادثة ​قبرشمون​، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، باستثناء إحالة النائب العام التمييزي بالوكالة القاضي عماد قبلان أمس، هذا الملف مع دعوى الحزب ​التقدمي الاشتراكي​ ضد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ ومرافقيه، الى مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي بيتر جرمانوس، بعدما وجد أثناء دراسته الملف الذي احالته اليه شعبة المعلومات إثر انتهاء التحقيق في الحادثة، ان هناك صلاحية للقضاء العسكري متابعة هذه القضية.

وقد اكدت اوساط رئيس الحكومة سعد الحريري لـ "الحياة" ان الحريري لا يزال عند موقفه لجهة رفضه انقسام مجلس الوزراء. وتحدثت مصادر متابعة عن امكان دعوة الرئيس الحريري الى جلسة للحكومة هذا الاسبوع بعد انقضاء وقت طويل من المشاورات من دون جدوى.