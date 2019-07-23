مصادر لـ"الشرق الاوسط" حذرت من إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي

حذّرت مصادر متابعة لقضية حادثة ​قبرشمون​، من "فتوى" قد تصدر عن ​المحكمة العسكرية​ لإحالة الملف إلى ​المجلس العدلي​، واصفةً هذه الخطوة إذا حصلت بـ"الهرطقة الدستورية". وطرحت علامة استفهام حول الجهة التي تقف خلف أرسلان كي يستمر في هذا التمادي وعدم القبول حتى بالتسوية التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، أي الإحالة إلى القضاء العسكري، متسائلة: "هل حزب الله فقط هو الذي يقف خلف أرسلان أم الأمر أبعد من ذلك؟".

وجدّدت المصادر تأكيد تمسك أرسلان برفض تسليم المطلوبين لديه ما يَحول دون اكتمال التحقيق، مشيرةً في الوقت عينه إلى أن المعطيات المتوفرة تؤكد عدم وجود أسباب لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.