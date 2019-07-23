ترامب يعلن التوصل الى اتفاق على الموازنة بين الديمقراطيين والجمهوريين

أعلن الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب "على موازنة لعامين وسقف للاستدانة". ووصف ترامب الاتفاق بأنه "تسوية حقيقة"، لكن معارضة ظهرت بين أوساط الجمهوريين المحافظين لهذه التسوية خشية اضافة مئات مليارات الدولارات الى ​الدين العام​.

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