مقتل ناشطة روسية تدافع عن حقوق المثليين والسجناء السياسيين في سان بطرسبورغ

عُثر على امرأة مقتولة بعدة طعنات بسكين في مدينة سان بطرسبورغ كانت ناشطة محلية معروفة وتلقت تهديدات بسبب مشاركتها بشكل دوري في احتجاجات في ثاني اكبر مدينة في ​روسيا​، دفاعا عن حقوق المثليين والسجناء السياسيين ومعارضة ضم شبه جزيرة القرم. وقد افاد ناشطون روس وتقارير إعلامية ان اسم الضحية يلينا غريغورييفا.

وأكدت السلطات عثورها على جثة امرأة تبلغ من العمر 41 عاما مصابة بجروح متعددة بسكين في جنوب سان بطرسبورغ"، دون أن تكشف عن هويتها.