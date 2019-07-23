عُثر على امرأة مقتولة بعدة طعنات بسكين في مدينة سان بطرسبورغ كانت ناشطة محلية معروفة وتلقت تهديدات بسبب مشاركتها بشكل دوري في احتجاجات في ثاني اكبر مدينة في روسيا، دفاعا عن حقوق المثليين والسجناء السياسيين ومعارضة ضم شبه جزيرة القرم. وقد افاد ناشطون روس وتقارير إعلامية ان اسم الضحية يلينا غريغورييفا.
وأكدت السلطات عثورها على جثة امرأة تبلغ من العمر 41 عاما مصابة بجروح متعددة بسكين في جنوب سان بطرسبورغ"، دون أن تكشف عن هويتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ناشطة روسية تدافع عن حقوق المثليين والسجناء السياسيين في سان بطرسبورغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.