أبو مازن ينعى "بسام الشكعة": أحد أبرز وجوه القضية الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الاثنين، بسام الشكعة، أحد الوجوه البارزة في تاريخ القضية الفلسطينية، بحسب "سكاي نيوز".

وأعلن في وقت سابق عن رحيل الشكعة عن عمر يناهز 90 سنة، في المستشفى الإنجيلي العربي في نابلس.

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وانتخب بسام الشكعة رئيسًا لبلدية نابلس عام 1976 وفي عام 1980 تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة على يد الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى بتر قدميه.

وقال بعد ذلك مقولته المشهورة عقب محاولة الاغتيال: "إن استطاعوا قطع أقدامي فلن يستطيعوا قطع نضالي وسأكمل رسالتي في الدفاع عن فلسطين حرة عربية"، وفقًا لوكالة "معًا".

ونقلت وكالة "وفا" عن الرئيس الفلسطيني تأكيده عمق انتماء "الفقيد الكبير لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه العادلة، وتمسكه وإصراره على الوحدة الوطنية، وعلى الحقوق العادلة المشروعة لشعبنا".​